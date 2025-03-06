Источник: Орбан не подписал выводы Евросовета по Украине, остальные 26 лидеров поддержали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ходом саммита лидеров.

Еврочиновник сообщил, что выводы саммита лидеров ЕС по Украине поддержали 26 из 27 государств Евросоюза – все, кроме Венгрии.

"Текст по Украине согласовали 26 лидеров государств ЕС. Он будет обнародован в формате текста заявления, которое будет приложено к выводам Европейского совета", – сообщил собеседник „Европейской правды".

Он добавил, что сейчас руководители государств Евросоюза продолжают дискуссию по Украине за ужином.

Чиновник ЕС добавил, что выводы Европейского совета по первому вопросу в повестке дня – усиление обороны ЕС и план президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Rearm Europe, согласно которому ЕС может инвестировать дополнительных 800 млрд евро в оборону – были приняты всеми 27 государствами-членами.

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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