В Литве заявили, что поджог IKEA в Вильнюсе совершили по указанию спецслужб РФ

Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором один человек обвиняется в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Данные, содержащиеся в материалах досудебного расследования, позволяют обоснованно предположить, что преступные действия были совершены иностранным гражданином, который в то время был несовершеннолетним.

Он действовал в интересах российских военных структур и спецслужб, в составе заранее созданной организованной террористической группы, которая имела целью совершение преступлений террористического характера на территории Литвы и Латвии, совместно с другими лицами, в отношении которых досудебное расследование проводится отдельно.

"Обвинительный акт подписан, дело направляется в Вильнюсский областной суд, в котором одному лицу предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, связанных с терроризмом", – сказал Артурас Урбелис, главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, подозреваемому инкриминируют три преступления – совершение террористического акта, подготовку с террористической целью и незаконное хранение взрывчатых веществ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что непосредственными исполнителями были двое молодых людей в возрасте до 20 лет. Один из них, которого мы передаем в суд, был несовершеннолетним", – отметил Урбелис.

В Генпрокуратуре сообщили, что оба исполнителя преступления являются гражданами Украины. Один из обвиняемых сейчас задержан в Польше, а правоохранительные органы обеих стран сотрудничают и координируют свои действия.

"Организатором этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами", – подчеркнул Урбелис.

По его словам, сейчас подозреваемый находится под самой строгой мерой пресечения – арестом. Он находится под стражей с мая.

По словам прокурора, IKEA также была выбрана не случайно. В России были закрыты магазины IKEA, а также несколько производственных площадок. По словам Урбелиса, это затронуло около 15 тысяч человек в России, а группа IKEA также внесла значительный вклад в поддержку Украины.

Саулюс Бригинас, заместитель начальника Бюро уголовной полиции Литвы, во время пресс-конференции отметил, что это не первое и не последнее расследование, проведенное Бюро уголовной полиции, где устанавливаются и задерживаются лица за запланированные, подготовленные или совершенные террористические преступления, которые имеют элементы или цели саботажа.

Недавно в Литве рассказали, что диверсионная группа пыталась поджечь груз военной помощи, направлявшийся в Украину, но была успешно остановлена.

Перед этим генеральный прокурор Нида Грюншкене сообщила журналистам, что правоохранительные органы Литвы ведут несколько досудебных расследований по подозрению в диверсионных операциях, но она воздержалась от предоставления более подробной информации.