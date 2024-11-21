Генпрокурор Литвы: Власти расследуют более десяти диверсий

Правоохранительные органы в Литве проводят "более десяти" расследований по подозрению в подготовке диверсий в стране.

Об этом заявила генеральный прокурор страны Нида Грунскене, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Грунскене дала такую оценку, отвечая на вопрос, расследует ли прокуратура больше дел, подобных попытке поджога фабрики в Шяуляе.

"Я не буду называть точную цифру, их более десяти", – отметила она.

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Генеральный прокурор сказала, что расследования проводятся интенсивно наиболее квалифицированными сотрудниками, а под следствием находятся подозреваемые из разных стран.

"Я не предоставлю больше информации сегодня, не потому, что не хочу, а потому, что не могу", – добавила она.

Отмечается, что ранее на этой неделе офис генпрокурора проинформировал общественность о расследовании так называемого "дела с подозрением в терроризме" в Шяуляе.

Двух граждан Испании подозревают в попытке поджечь фабрику в Шяуляе, городе на севере Литвы. После того как им не удалось совершить нападение, они якобы пытались скрыться в Риге, где их и задержали.

Собеседники LRT утверждают, что запланированное нападение было направлено против компании TVC Solutions, которая занимается установкой мобильных теле– и радиостанций. Директор компании был допрошен правоохранителями в качестве свидетеля в сентябре.

Ранее на этой неделе стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Грунскене в ответ на это начала досудебное расследование возможного терроризма в связи с повреждением кабеля связи в Балтийском море.