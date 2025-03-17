В Северной Македонии задержали 20 человек в рамках расследования пожара во время концерта в одном из ночных клубов города Кочаны, который унес жизни 59 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр внутренних дел страны Панче Тошковский, которого цитирует Reuters.

Среди задержанных – чиновники и менеджер ночного клуба, где произошел пожар.

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский заявил, что лицензия от Министерства экономики ночному клубу была выдана незаконно.

Он пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности.

"Независимо от того, кто они, из какого учреждения, какого уровня, от какой партии и какой профессии", – сказал премьер.

Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара, в котором погибли десятки людей, называют использование пиротехники.

По последним данным, жертвами пожара стали 59 человек.

Власти Северной Македонии объявили семидневный траур в связи с трагедией.