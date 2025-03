Смертельный пожар в Северной Македонии мог быть вызван пиротехникой

Министр внутренних дел Северной Македонии Панси Тошковски назвал вероятную причину смертельного пожара, который унес жизни более 50 человек в ночном клубе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 16 марта, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Тошковски отметил, что смертельный пожар мог быть вызван использованием пиротехники.

Он рассказал, что концерт в клубе, на котором присутствовали около 1 500 фанатов, был заполнен преимущественно молодыми людьми.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA