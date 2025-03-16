Смертельный пожар в Северной Македонии мог быть вызван пиротехникой

Министр внутренних дел Северной Македонии Панси Тошковски назвал вероятную причину смертельного пожара, который унес жизни более 50 человек в ночном клубе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 16 марта, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Тошковски отметил, что смертельный пожар мог быть вызван использованием пиротехники.

Он рассказал, что концерт в клубе, на котором присутствовали около 1 500 фанатов, был заполнен преимущественно молодыми людьми.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA – AZ Intel (@AZ_Intel_) March 16, 2025

По его словам, некоторые из молодых посетителей клуба использовали пиротехнику, которая и могла вызвать возгорание крыши.

Он сообщил, что полиция арестовала одного человека, но не предоставил подробностей о его причастности к инциденту.

"Это тяжелый и очень печальный день для Македонии. Потеря стольких молодых жизней непоправима, а боль семей, любимых и друзей неизмерима", – написал премьер-министр Северной Македонии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз разделяет скорбь и боль народа Северной Македонии.

"Глубоко опечален трагическим пожаром, который унес слишком много молодых жизней в Кочане. Мои соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии. Желаю скорейшего выздоровления раненым", – написала она в Х.

В Париже 27 января в результате крупного пожара серьезно пострадала башня исторического здания, где расположена мэрия одного из округов.

В нидерландском городе Арнем в ночь на 6 марта начался пожар в одном из зданий в историческом центре, после чего огонь распространился на более десятка домов XVIII-XIX веков.