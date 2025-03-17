У Північній Македонії – 20 затриманих після смертоносної пожежі на концерті

У Північній Македонії затримали 20 осіб в рамках розслідування пожежі під час концерту в одному з нічних клубів міста Кочани, яка забрала життя 59 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр внутрішніх справ країни Панче Тошковський, якого цитує Reuters.

Серед затриманих – урядовці й менеджер нічного клубу, де сталась пожежа.

Прем’єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський заявив, що ліцензія від Міністерства економіки нічному клубу була видана незаконно.

Він пообіцяв, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

"Незалежно від того, хто вони, з якої установи, якого рівня, від якої партії та якої професії", – сказав прем’єр.

Нагадаємо, трагедія в місті Кочани сталась близько 03:00 у ніч проти 16 березня. Попередньою причиною пожежі називають використання піротехніки.

За останніми даними, жертвами пожежі стали 59 осіб.

Влада Північної Македонії оголосила семиденну жалобу у зв'язку із трагедією.