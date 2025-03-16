Пожар в Северной Македонии: погибших уже 59, есть первые ордера на арест

В результате пожара в ночном клубе "Пулс" в македонском городе Кочаны в ночь на 16 марта погибли уже по меньшей мере 59 человек.

Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски, передает "Европейская правда" со ссылкой на Слободен печат.

По словам Тошковски, пока зафиксировали 59 погибших в результате пожара, из них правоохранители идентифицировали 35, в частности полицейского, который проверял присутствие несовершеннолетних в заведении.

"Количество раненых – 155. Они находятся в нескольких больницах страны. Еще раз хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших в пожаре", – добавил он.

Глава МВД Северной Македонии добавил, что правоохранители допросят всех связанных с трагедией в Кочанах, а также проведут экстренную проверку всех ночных клубов.

Также стало известно о выдаче ордеров на арест четырех человек в связи с пожаром, но не уточняется, кого именно. По информации издания Фокус, уже задержали владельца "Пулса".

Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара, в котором погибли десятки людей, называют использование пиротехники.

Власти Северной Македонии объявили семидневный траур в связи со смертельным пожаром.