В Миннесоте готовят законопроект, которым "отвращение к Трампу" признают психической болезнью

Группа законодателей-республиканцев из Миннесоты планирует предложить законодательство, которое потребует от штата включить неприятие и отвращение к политике Дональда Трампа в перечень психических заболеваний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Fox News.

Пять законодателей от Республиканской партии намерены представить законопроект в сенате штата в понедельник и передать его на рассмотрение комитета по вопросам здравоохранения и социальных служб. Законопроект имеет целью конкретно добавить "синдром сумасшествия из-за Трампа" в перечень психических заболеваний, который существует в штате.

"Синдром безумия из-за Трампа" определяется как „острый приступ паранойи у нормальных людей, который является реакцией на политику и президентство Дональда Трампа", согласно законопроекту.

"Симптомы могут включать вызванную Трампом общую истерию, которая приводит к неспособности различать законные политические разногласия и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Трампа", – говорится в предложении.

В условиях раскола законодательного органа штата законопроект вряд ли будет одобрен.

Президент Дональд Трамп и его сторонники используют термин "синдром безумия из-за Трампа" для критики политических оппонентов, которые, по их мнению, имеют предвзятую одержимость против президента и его политики.

Хотя "синдром безумия" как политическая фраза стала популярной в последние годы для высмеивания критиков Трампа, на самом деле этот термин был введен в 2003 году покойным политическим комментатором Чарльзом Краутхаммером для описания критиков тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего.

Как сообщалось, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.

Глюксманн и ранее критиковал нынешнюю администрацию США: в феврале он сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским сговором 1938 года.