Правительство Венгрии насчитало 98% поддержки своей политики на антиукраинской "консультации"

Правительство Венгрии 25 января опубликовало результаты "национальной консультации" – опрос по 11 вопросам о войне в Украине, ЕС, внешней и экономической политике, голосование на котором никоим образом не проверяется.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Результаты "консультации" свидетельствуют, что в каждом из 11 вопросов повальное большинство – от 97,5% и больше – поддержали позицию венгерского правительства.

В партии власти "Фидес" особо подчеркнули, что 98% венгерских избирателей вместо поставки оружия поддерживают "прекращение огня и мир у нашего соседа", а также против "мигрантских гетто" и за "ужесточение положений о защите детей".

Судя по опубликованным данным, в "национальной консультации" правительству Венгрии отдали более 1,5 миллиона голосов. Это менее 15% зарегистрированных венгерских избирателей и примерно столько же, сколько голосовали на предыдущей "консультации".

Кроме того, как ранее выяснила "ЕвроПравда", на "консультации" можно было голосовать несколько раз и даже без наличия венгерского гражданства, что позволяет высказать обоснованные сомнения в репрезентативности такого голосования.

Напомним, вопросы касались войны в Украине и Израиле, вступления Украины в ЕС, а также коммунальных платежей, замораживания процентных ставок, налога на дополнительную прибыль, иностранного влияния на венгерскую политику и закона о защите детей.

С Украиной были связаны четыре вопроса, и все они были сформулированы манипулятивно.

Ранее "ЕвроПравда" уже объясняла, почему мы проигрываем венгерский "референдум" и что это изменит.