В Германии пилот погиб после падения самолета в сад

Пилот погиб в результате аварии небольшого самолета в западногерманском городке Плеттенберг в регионе Зауэрланд, произошедшей во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Представитель местной полиции сообщил, что одномоторный винтовой самолет упал в сад жилого дома днем по невыясненным пока причинам.

фото DPA

Обломки самолета лежали между деревьями. По предварительным данным, других жертв нет.

Полиция сообщила, что инцидент видели несколько очевидцев. Спасательные службы оказали им помощь.

Расследованием причин аварии, как обычно, занимается Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий.

Обломки самолета находятся в очень плохом состоянии, сообщил представитель ведомства. По предварительным данным, это был одноместный самолет.

Личность погибшего остается невыясненной, а регистрационный номер самолета пока не установлен.

После аварии в 16:42 полиция оцепила место катастрофы на большой территории.

Для документирования места катастрофы с высоты был задействован вертолет.

Напомним, в конце декабря пилот и его пассажир получили травмы, когда небольшой самолет не смог приземлиться в аэропорту Штутгарта.

Перед этим самолет авиакомпании Swiss International Air Lines был вынужден совершить экстренную посадку в австрийском городе Грац из-за задымления в салоне и кабине пилотов.