Рейс из Германии с двух попыток не смог сесть в Норвегии из-за сильного ветра

Рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Самолет Eurowings вылетел из Дюссельдорфа в субботу в 18:25 по местному времени, но при попытке посадки аэропорт Тромсе сообщил о сильном ветре скоростью примерно 88 км/ч.

Из-за этого пилоты решили перенаправить самолет в финский аэропорт Рованиеми, в нескольких километрах от Тромсе. Рейс пробыл там час, после чего снова улетел в Тромсе.

Вторая попытка, однако, тоже оказалась неудачной: в норвежском аэропорту предупредили о ветре со скоростью около 75 км/ч, поэтому рейс решил вернуться в Дюссельдорф, где приземлился в 21:49.

Тех, кто нуждался в ночевке, авиакомпания Eurowings доставила в отели. Другие пассажиры отправились домой, чтобы поспать несколько часов, пишет Bild.

В конце концов, самолет снова вылетел из Дюссельдорфа в 7:39 в воскресенье и на этот раз благополучно приземлился в Тромсе в 10:59.

Как отмечает Bild, всего в субботу из-за сильного ветра было отменено 13 посадок в Тромсе.

В прошлом году сообщалось, что из-за чрезвычайно сильных порывов ветра рейс лоукостера Ryanair из Манчестера в Дублин вынужден был радикально отклониться от маршрута и приземлиться под Парижем.