Эстония планирует тратить 5% от ВВП на оборону уже в следующем году

Правительство Эстонии согласовало увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП в 2026 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил эстонский премьер Кристен Михал, которого цитирует Postimees.

По его словам, правительство заслушало рекомендации командующего Сил обороны и министра обороны, после чего поддержало их предложения и согласилось на увеличение оборонных расходов.

"Мы одобрили принцип, что базовый уровень оборонного бюджета в 2026 году вырастет как минимум до 5% от ВВП. Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции. В ближайшее время мы начнем переговоры по государственному бюджету для этого", – сказал Михал.

Он отметил, что Министерство обороны получило указание немедленно начать подготовку дополнительных закупок.

Как отметил глава эстонского правительства, цель увеличения оборонного бюджета – "сделать военную агрессию против нас невозможной".

"Угроза реальна. Мы достигнем 5% в следующем году. В ближайшие годы этот показатель может увеличиться и превысить этот уровень", – подчеркнул Михал.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

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