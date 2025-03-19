Французского ученого выслали из США из-за критики администрации Трампа

В правительстве Франции выразили сожаление в связи с высылкой французского ученого из Соединенных Штатов из-за его предыдущей критики политики администрации Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

По неофициальной информации, инцидент с исследователем из Франции произошел 9 марта. По прибытии в США ученого подвергли выборочной проверке, в рамках которой проверили рабочий компьютер и личный телефон.

В результате, по данным источника AFP, француза упрекнули за сообщения, "которые выражают ненависть к Трампу и могут быть квалифицированы как терроризм". На следующий день мужчину отправили обратно в Европу.

Министр высшего образования и исследований Франции Филипп Батист подтвердил инцидент, который, по его словам, касался ученого, который должен был представлять Национальный центр научных исследований (CNRS) на конференции в Техасе.

"Эта мера была принята американскими властями, поскольку телефон этого исследователя содержал обмен сообщениями с коллегами и друзьями, в которых он выражал личное мнение об исследовательской политике администрации Трампа", – отметил Батист.

"Свобода мысли, свободные исследования и академическая свобода – это ценности, которые мы будем продолжать с гордостью отстаивать. Я буду защищать возможность для всех французских исследователей быть верными этим ценностям, соблюдая закон", – добавил он.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Германии в обновленных рекомендациях по путешествиям в Соединенные Штаты предупреждает об усиленном риске депортаций.

Усиление мер на границах США при новом президенте Дональде Трампе имеет целью сдержать нелегальную иммиграцию в страну.

В начале марта, напомним, американский президент Дональд Трамп подтвердил дискуссии о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.