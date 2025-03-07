Трамп подтвердил, что может пересмотреть временный правовой статус украинцев в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил наличие дискуссий о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг 6 марта Трамп подтвердил, что планирует рассмотреть вопрос о дальнейшем сохранении или отмене правового статуса украинцев в США, которые уехали из Украины из-за войны.

"Мы не намерены кому-то навредить, мы явно не намерены им навредить... Есть люди, которые думают, что это правильно, некоторые думают, что нет, и я довольно скоро буду принимать решение", – сказал Трамп в комментарии СМИ в Овальном кабинете, когда ему задали вопрос о возможности отмены разрешения на пребывание в США украинским беженцам.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома назвала "фейком" сообщение Reuters о том, что такой шаг обсуждается.

Четверо собеседников Reuters – чиновник-представитель администрации и еще трое источников – говорят, что решение по украинцам может быть принято в апреле, а вопрос об этом подняли еще до встречи руководства США и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, которая закончилась ссорой.

Вопрос возник на фоне одного из основных обещаний Трампа – по борьбе с нелегальной миграцией и выдворению из США мигрантов, находящихся в стране без надлежащих правовых оснований, как и тех, которые въехали по временным гуманитарным программам, действовавшим при администрации Байдена.