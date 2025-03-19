Немцев предупредили, что в США их могут задержать и депортировать

Министерство иностранных дел Германии в обновленных рекомендациях по путешествиям в Соединенные Штаты предупреждает об усиленном риске депортаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На сайте немецкого МИД указано, что "предыдущие судимости в США, ложная информация о цели пребывания или даже незначительное превышение срока пребывания во время путешествия могут привести к аресту, задержанию и депортации при въезде или выезде".

Представитель министерства пояснил, что обновленные рекомендации стали следствием "инцидентов на прошлой неделе, связанных с немецкими гражданами, которые путешествовали в США".

Недавно стало известно о нескольких случаях, когда немцы были задержаны во время путешествия в США и теперь ожидают депортации.

"Окончательное решение о том, может ли человек въехать в США, принимает пограничная службой США. Но в этом нет ничего удивительного, то же самое происходит и в Германии", – добавил спикер.

Усиление мер на границах США при новом президенте Дональде Трампе имеет целью сдержать нелегальную иммиграцию в страну.

В начале марта, напомним, американский президент Дональд Трамп подтвердил дискуссии о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.