Стармер отверг призывы отменить приглашение для Трампа посетить Британию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье отверг призывы отменить предложение о государственном визите президента США Дональда Трампа после скандала в Белом доме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На встрече в Вашингтоне на прошлой неделе Стармер использовал смесь лести и приглашения от королевской семьи на беспрецедентный второй государственный визит, чтобы попытаться получить от Трампа обязательства по гарантиям безопасности США для защиты Украины.

Некоторые британские политики, в частности лидер Шотландской национальной партии (SNP), призвали отозвать это предложение после того, как Трамп обвинил Зеленского в том, что он недостаточно благодарен за поддержку США в войне в Украине.

Отвечая на вопрос, следует ли отменить государственный визит, Стармер раскритиковал политиков, которые, по его словам, хотят углубить разногласия с Вашингтоном в то время, когда Европа сталкивается с "моментом настоящей хрупкости".

"Я не позволю SNP или другим политикам отвлечь меня от этого, пытаясь усилить риторику, не осознавая, что является самой важной вещью на кону – мы говорим о мире в Европе", – сказал Стармер.

Стармер, в отличие от некоторых европейских лидеров, пытался избегать критики Трампа, несмотря на провокации по всем вопросам – от Газы до Украины и возможных тарифов.

Приглашение от короля Чарльза, которое Стармер вручил Трампу в Овальном кабинете на глазах у мировых СМИ, сделает президента США первым избранным политическим лидером современности, который посетит британского монарха с двумя государственными визитами.

Государственный визит – это грандиозное церемониальное событие, полное помпезности и великолепия, которое обычно включает поездку в карете и роскошный государственный пир.

За время правления покойной королевы Елизаветы только три президента США получили полный государственный визит: Барак Обама, Джордж Буш и Трамп.

Трамп, чья мать была родом из Шотландии, регулярно говорил о своем восхищении британской королевской семьей. Хотя члены королевской семьи должны быть аполитичными, они часто пытаются обеспечить благоприятные отношения с мировыми лидерами.

Первый государственный визит Трампа в июне 2019 года длился три дня, в течение которых он посетил государственный банкет и пил чай с Чарльзом, который тогда был наследником престола.

Лидер SNP Джон Суинни заявил в воскресенье, что "трудно поверить", что предложение Трампу все еще в силе.

Оппозиционный депутат-консерватор Алисия Кернс, которая ранее возглавляла парламентский комитет по иностранным делам, также заявила, что визит следует приостановить до тех пор, пока США не предложат предоставить Украине гарантии безопасности.

Петиция с призывом отменить приглашение собрала почти 70 000 подписей, а некоторые из обычно правых британских газет также стали критически относиться к Трампу после его ссоры с Зеленским. Газета The Telegraph заявила, что он подвергся "незаслуженному и позорному издевательству".

СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

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