Стармер відкинув заклики скасувати запрошення для Трампа відвідати Британію

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в неділю відкинув заклики скасувати пропозицію про державний візит президента США Дональда Трампа після скандалу в Білому домі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На зустрічі у Вашингтоні минулого тижня Стармер використовував суміш лестощів і запрошення від королівської сім'ї на безпрецедентний другий державний візит, щоб спробувати отримати від Трампа зобов'язання щодо гарантій безпеки США для захисту України.

Деякі британські політики, зокрема лідер Шотландської національної партії (SNP), закликали відкликати цю пропозицію після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи слід скасувати державний візит, Стармер розкритикував політиків, які, за його словами, хочуть поглибити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа стикається з "моментом справжньої крихкості".

"Я не дозволю SNP чи іншим політикам відволікти мене від цього, намагаючись посилити риторику, не усвідомлюючи, що є найважливішою річчю на кону – ми говоримо про мир в Європі", – сказав Стармер.

Стармер, на відміну від деяких європейських лідерів, намагався уникати критики Трампа, незважаючи на провокації з усіх питань – від Гази до України та можливих тарифів.

Запрошення від короля Чарльза, яке Стармер вручив Трампу в Овальному кабінеті на очах у світових ЗМІ, зробить президента США першим обраним політичним лідером сучасності, який відвідає британського монарха з двома державними візитами.

Державний візит – це грандіозна церемоніальна подія, сповнена помпезності та пишноти, яка зазвичай включає поїздку в кареті та розкішний державний бенкет.

За час правління покійної королеви Єлизавети лише три президенти США отримали повний державний візит: Барак Обама, Джордж Буш і Трамп.

Трамп, чия мати була родом з Шотландії, регулярно говорив про своє захоплення британською королівською родиною. Хоча члени королівської сім'ї мають бути аполітичними, вони часто намагаються забезпечити сприятливі відносини зі світовими лідерами.

Перший державний візит Трампа в червні 2019 року тривав три дні, протягом яких він відвідав державний банкет і пив чай з Чарльзом, який тоді був спадкоємцем престолу.

Лідер SNP Джон Свінні заявив у неділю, що "важко повірити", що пропозиція Трампу все ще в силі.

Опозиційний депутат-консерватор Алісія Кернс, яка раніше очолювала парламентський комітет у закордонних справах, також заявила, що візит слід призупинити доти, доки США не запропонують надати Україні гарантії безпеки.

Петиція із закликом скасувати запрошення зібрала майже 70 000 підписів, а деякі з зазвичай правих британських газет також стали критично ставитися до Трампа після його сварки із Зеленським. Газета The Telegraph заявила, що він зазнав "незаслуженого і ганебного знущання".

ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

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