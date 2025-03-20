Германия спустя 13 лет перерыва вновь открыла посольство в Сирии

Через три месяца после свержения сирийского диктатора Башара Асада Германия вновь открыла посольство в Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Министр иностранных дел Анналена Бербок открыла посольство, которое было закрыто в 2012 году после начала гражданской войны, во время своего визита в столицу Дамаска.

Однако зарубежное представительство, очевидно, еще не полностью функционирует и не открыто для немецких граждан.

"Посольство в Дамаске закрыто до дальнейших распоряжений. В чрезвычайных ситуациях гражданам Германии в Сирии не может быть оказана консульская помощь", – говорится на сайте посольства.

Недавно Бербок уже пообещала предоставить Сирии 300 миллионов евро дополнительной помощи для восстановления страны.

Министр иностранных дел, которая вскоре уходит в отставку, сегодня утром отправилась из Ливана в Сирию в рамках одной из своих последних зарубежных поездок. В Бейруте она встретилась с новым ливанским президентом, генералом Джозефом Халилем Ауном.

После свержения режима Башара Асада в Сирии в начале декабря 2024 года, Германия на некоторое время приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из этой страны.

В январе 2025 года стало известно, что немецкое федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев будет оказывать поддержку сирийским мигрантам, которые возвращаются на постоянное место жительства на родину.