Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії

Через три місяці після повалення сирійського диктатора Башара Асада Німеччина знову відкрила посольство в Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок відкрила посольство, яке було закрите в 2012 році після початку громадянської війни, під час свого візиту до столиці Дамаска.

Однак закордонне представництво, очевидно, ще не повністю функціонує і не відкрите для німецьких громадян.

"Посольство в Дамаску закрито до подальших розпоряджень. У надзвичайних ситуаціях громадянам Німеччини в Сирії не може бути надана консульська допомога", – йдеться на сайті посольства.

Нещодавно Бербок вже пообіцяла надати Сирії 300 мільйонів євро додаткової допомоги для відновлення країни.

Міністерка закордонних справ, яка невдовзі йде у відставку, сьогодні вранці вирушила з Лівану до Сирії в рамках однієї зі своїх останніх закордонних поїздок. У Бейруті вона зустрілася з новим ліванським президентом, генералом Джозефом Халілем Ауном.

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії на початку грудня 2024 року, Німеччина на деякий час призупинила розгляд заяв про надання притулку вихідцям з цієї країни.

У січні 2025 року стало відомо, що німецьке федеральне відомство з питань міграції та біженців надаватиме підтримку сирійським мігрантам, які повертаються на постійне місце проживання на батьківщину.