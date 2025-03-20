Во Франции четыре автобуса с военными попали в ДТП: десятки пострадавших

Во Франции произошло ДТП с участием четырех автобусов, которые перевозили военнослужащих, в результате которого пострадали 36 человек.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В каждом автобусе находилось около пятидесяти военнослужащих, а также курсантов, которые возвращались с визита на авиабазу Эвре.

🚨🚑🚒 L’accident spectaculaire sui s’est produit ce mercredi soir sur l’A13 à Guerville a impliqué quatre bus transportant des élèves officiers des grandes écoles militaires et un véhicule léger. 119 personnes sont concernées, avec 36 blessés légers dont un en urgence absolue pic.twitter.com/2155A1WQU8 – Mantes Actu (@mantes_a) March 19, 2025

По предварительным данным, 36 человек получили ранения, один из пострадавших получил тяжелые травмы. Сейчас угрозы жизни пострадавших нет.

"Водителя одного из автобусов, солдат и двух курсантов-жандармов доставили в военный госпиталь Перси. Их травмы не опасны для жизни", – сообщил министр обороны Себастьен Лекорню.

Причины аварии пока неизвестны. СМИ предполагают, что автобусы могли столкнуться в момент, когда легковушка пыталась протиснуться между ними на дороге.

Напомним, во французском регионе Па-де-Кале в понедельник утром произошло ДТП с участием поезда и автомобиля, в результате которого погибли двое военнослужащих.

А в январе на юге Чехии исторический автомобиль перевернулся во время военного показа, в результате чего погибли два человека.