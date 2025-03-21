Президент Чехии прибыл в Киев

Президент Чехии Петр Павел утром 21 марта прибыл в Киев в рамках своего двухдневного визита в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе чешского президента.

"Утром в пятницу, 21 марта, президент Петр Павел прибыл в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем", – говорится в сообщении.

Накануне Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Он встретился в Одессе с вице-премьером и министром реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой, руководством Одесской области, а также представителями городов Николаева и Херсона.

Они обсудили дальнейшую поддержку региона, который находится прямо на линии фронта.

"Чешская Республика оказала помощь в виде боевых машин, беспилотников, защитных жилетов, мобильных глушилок, а также медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские кровати", – сообщили в офисе чешского президента.

В январе 2025 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна ищет поддержки других стран Европейского Союза, чтобы организовать новую инициативу закупки боеприпасов для Украины.

А в конце февраля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что экспорт военной техники в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.