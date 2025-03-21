Президент Чехии прибыл в Киев
Президент Чехии Петр Павел утром 21 марта прибыл в Киев в рамках своего двухдневного визита в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе чешского президента.
"Утром в пятницу, 21 марта, президент Петр Павел прибыл в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем", – говорится в сообщении.
Накануне Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.
Он встретился в Одессе с вице-премьером и министром реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой, руководством Одесской области, а также представителями городов Николаева и Херсона.
Они обсудили дальнейшую поддержку региона, который находится прямо на линии фронта.
"Чешская Республика оказала помощь в виде боевых машин, беспилотников, защитных жилетов, мобильных глушилок, а также медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские кровати", – сообщили в офисе чешского президента.
В январе 2025 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна ищет поддержки других стран Европейского Союза, чтобы организовать новую инициативу закупки боеприпасов для Украины.
А в конце февраля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что экспорт военной техники в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.