Большинство американцев считают, что президентство Байдена оценят негативно

Американцы преимущественно считают, что президентский срок Джо Байдена в будущем будет оценен скорее негативно, чем положительно.

Об этом свидетельствует опрос Gallup, сообщает "Европейская правда".

В целом 54% взрослого населения США полагают, что Байдена запомнят как президента "хуже среднего уровня" (37%) или "плохого" (17%).

19% респондентов сказали, что его будут оценивать как "выдающегося" (6%) или "лучше среднего уровня" (13%). Еще 26% считают, что Байдена оценят как "среднего" президента.

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Ожидаемо более благосклонно наследие Байдена оценивают избиратели Демократической партии США (44% положительных против 16% отрицательных оценок). Среди республиканцев эти показатели составляют 1% против 95%.

По сравнению с девятью последними президентами США, которых охватил опрос Gallup, рейтинг одобрения Байдена ближайший к Ричарду Никсону. Чистый показатель одобрения последнего составляет -42 (12% оценивают положительно, 42% – отрицательно), а у Байдена он составляет -35.

Дональд Трамп, которого переизбрали на второй президентский срок, также получает больше негативных оценок, чем позитивных, но со значительно меньшим отрывом (44% негативных против 40% позитивных).

В первую тройку в опросе Gallup по чистому рейтингу вошли Джон Кеннеди, Рональд Рейган и Барак Обама: их показатели составляют +68, +38 и +21 соответственно.

Напомним, Джо Байден в последние дни своего президентства планирует произнести две речи – о внешней политике своей администрации и о годах политической карьеры.

Он также до сих пор считает, что мог бы победить на выборах Дональда Трампа.