Руководство лондонского "Гитроу" ожидает полного возобновления работы 22 марта

В субботу, 22 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" возобновляет полноценную работу после того, как пожар вывел из строя электроснабжение и остановил работу самого загруженного аэропорта Европы.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В пятницу, 21 марта, туристическая индустрия пыталась перенаправить пассажиров и исправить расписание авиарейсов после огромного пожара на электрической подстанции, обслуживающей аэропорт.

Некоторые рейсы были возобновлены в пятницу вечером, но закрытие пятого по загруженности аэропорта мира на большую часть дня заставило десятки тысяч людей искать номера в отелях и запасные места, в то время как авиакомпании пытались вернуть самолеты и экипажи на базы.

Представитель "Хитроу" сообщил, что команды работали по всему аэропорту, чтобы поддержать пассажиров, пострадавших от сбоя.

"У нас есть сотни дополнительных сотрудников в наших терминалах, и мы добавили рейсы к сегодняшнему расписанию, чтобы помочь дополнительно 10 тысячам пассажиров, путешествующих через аэропорт", – сказал он.

Генеральный директор "Хитроу" Томас Уолдби заявил, что ожидает, что аэропорт вернется к "полноценной работе" в субботу, 22 марта.

Отвечая на вопрос, кто заплатит за перебои в работе, он сказал, что "существуют соответствующие процедуры", добавив, что "мы не несем ответственности за подобные инциденты".

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции. Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Расследованием пожара занимается контртеррористическая полиция Британии.