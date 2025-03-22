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Керівництво лондонського "Гітроу" очікує на повне відновлення роботи 22 березня

Новини — Субота, 22 березня 2025, 10:10 — Уляна Кричковська

У суботу, 22 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" відновлює повноцінну роботу після того, як пожежа вивела з ладу електропостачання і зупинила роботу найбільш завантаженого аеропорту Європи.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 21 березня, туристична індустрія намагалася перенаправити пасажирів і виправити розклад авіарейсів після величезної пожежі на електричній підстанції, що обслуговує аеропорт.

Деякі рейси були відновлені в п'ятницю ввечері, але закриття п'ятого за завантаженістю аеропорту світу на більшу частину дня змусило десятки тисяч людей шукати номери в готелях і запасні місця, в той час як авіакомпанії намагалися повернути літаки і екіпажі на бази.

Речник "Гітроу" повідомив, що команди працювали по всьому аеропорту, щоб підтримати пасажирів, які постраждали від збою.

"У нас є сотні додаткових співробітників у наших терміналах, і ми додали рейси до сьогоднішнього розкладу, щоб допомогти додатково 10 тисячам пасажирів, які подорожують через аеропорт", – сказав він.

Генеральний директор "Гітроу" Томас Волдбі заявив, що очікує, що аеропорт повернеться до "повноцінної роботи" в суботу, 22 березня.

Відповідаючи на запитання, хто заплатить за перебої в роботі, він сказав, що "існують відповідні процедури", додавши, що "ми не несемо відповідальності за подібні інциденти".

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.

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