Нидерланды внесут 65 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Нидерландов приняли решение о внесении в Фонд поддержки энергетики Украины 65 миллионов евро.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэнерго, пишет "Европейская правда".

Заместитель министр энергетики Роман Андарак на встрече со специальным представителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен поблагодарил за это решение.

"Это значительная поддержка для нас, и она станет важным вкладом в проведение ремонтной кампании, которая уже идет в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Благодаря этим средствам мы сможем частично покрыть неотложные нужды", – сказал заместитель министра.

Представительница Нидерландов в свою очередь подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в предоставлении дальнейшей поддержки Украины.

Также на встрече речь шла о потребностях украинского топливно-энергетического сектора в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Стороны договорились подробнее изучить возможности сотрудничества в этом направлении.

Напомним, 14 марта правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро.

Перед тем Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще более 2 миллионов евро.