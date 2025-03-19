Зеленський: Україна і США обговорять у Саудівській Аравії технічні питання "перемирʼя"

Президенти України та США домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з Дональдом Трампом 19 березня, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що підтримав припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і "Україна підтвердила, що ми готові його здійснити".

"Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська групи готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру", – зазначив він.

Глава держави вказав, що радники й представники України та США на наступних зустрічах "можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки".

Раніше Дональд Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Водночас 19 березня Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

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