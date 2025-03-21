Дания призывает трансгендерных граждан консультироваться перед поездками в США

В четверг Дания заявила, что начала советовать трансгендерным людям обращаться в посольство США в Копенгагене перед поездкой в Соединенные Штаты на фоне опасений, что гендерная политика президента Дональда Трампа может вызвать проблемы с их проездными документами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это объявление появилось через неделю после того, как Финляндия сделала аналогичное предупреждение после указа Трампа о том, что Соединенные Штаты будут признавать только два неизменных пола – мужской и женский.

Министерство иностранных дел Дании не ссылалось непосредственно на указ Трампа, но заявило, что в анкете на получение разрешения на въезд в США есть только два пола на выбор – мужской или женский, и это может вызвать осложнения.

"Если в вашем паспорте стоит отметка "Х" или вы изменили пол, рекомендуется связаться с посольством США перед поездкой для получения рекомендаций относительно дальнейших действий", – говорится на обновленной странице с рекомендациями по путешествиям в Дании.

Согласно датскому законодательству, граждане могут подать заявление о том, чтобы их пол в паспорте был обозначен как Х, если заявление "основывается на опыте принадлежности к другому полу, что соответствующее лицо является интерсекс, не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину".

Финляндия обновила свою страницу с советами 14 марта, чтобы предостеречь путешественников: "Если текущий пол заявителя в паспорте отличается от пола, подтвержденного при рождении, власти США могут отказать во въезде".

Указ Трампа, изданный в первый день его пребывания в должности, требует от правительства США использовать термин "пол", а не "гендер", и предписывает, чтобы идентификационные документы, включая паспорта и визы, основывались на том, что он описал как "неизменную биологическую классификацию человека как мужчины или женщины".

Представитель Министерства иностранных дел Дании заявил, что ни одному датскому гражданину не было отказано во въезде в США или задержано с момента вступления Трампа в должность.

На этой неделе Германия обновила свои рекомендации по путешествиям в Соединенные Штаты, подчеркнув, что отказ от визы или въезда не гарантирует въезда для ее граждан после того, как несколько немцев недавно были задержаны на границе.