Трамп анонсировал подписание соглашения о недрах с Украиной "скоро"

Соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной может быть подписано "скоро", заявил президент Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время заседания своего кабинета 24 марта.

Трамп заявил, что его администрация работает над решением войны России против Украины, которая "влияет на нас в денежном плане, потому что мы отдали так много денег".

"И мы это решаем. Более того, Скотт (Бессент, министр финансов США. – Ред.) говорит мне, что соглашение о редкоземельных ресурсах почти завершено, и его подпишут скоро", – добавил он.

Американский президент в очередной раз повторил, что Европа предоставила Украине значительно меньше помощи, чем США, к тому же это якобы "займы", которые она вернет.

Позже на уточняющий вопрос Трамп сказал, что подписание соглашения о недрах с Украиной планируется не сегодня, но "вскоре".

Ранее в Белом доме говорили, что сейчас в приоритете у них – мир в Украине, а не соглашение по критическим минеральным ресурсам.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после этого заявила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.