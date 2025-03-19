В Белом доме заявили, что сейчас в приоритете мир в Украине, а не соглашение по критическим минеральным ресурсам.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 19 марта, сообщает "Европейская правда".

Ливитт заявила, что соглашение о добыче полезных ископаемых было первым набором рамок, "которые вы все увидели на той самой публичной встрече с президентом Зеленским и президентом Трампом в Овальном кабинете".

"Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении", – сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США "вышли за рамки только экономического соглашения о минеральных ресурсах" и рассматривают "возможность длительного прекращения огня".

"Сейчас у нас частичное прекращение огня. Но опять же, президент отправляет свою высококвалифицированную, умную и опытную команду в Саудовскую Аравию в конце этой недели, чтобы продолжить борьбу за мир в этом конфликте. И я хотела бы еще раз повторить, что мы еще никогда не были так близко к миру, как сегодня", – подытожила она.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Срыв подписания соглашения о минералах с Украиной лежит в основе ухудшения отношений Киева и Вашингтона.

14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.