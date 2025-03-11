Украина и США договорились заключить соглашение по критическим минеральным ресурсам

По итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров, которое распространила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

В заявлении отметили, что президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Как акцентируется – это нужно для того, "чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины".

Напомним, срыв подписания соглашения о минералах с Украиной лежит в основе ухудшения отношений Киева и Вашингтона.

В своей речи в Конгрессе на прошлой неделе Трамп заявил, что ценит готовность президента Украины подписать соглашение по добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством.

А по данным NBC News, Трампу теперь недостаточно самого соглашения о минералах для возобновления военной помощи Украине.