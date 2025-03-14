Стефанишина: соглашение с США по недрам готово, Украина готова к подписанию
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes в Киеве в пятницу, 14 марта, цитирует Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".
Стефанишина подтвердила готовность Украины подписать соглашение по минеральным ресурсам с США в любое время и отметила, что переговоры по ее тексту завершены.
"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты", – сказала она.
По ее словам, американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на этом этапе.
"Украина готова к подписанию в любое время", – заверила она.
Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.
Напомним, срыв подписания соглашения о минералах с Украиной лежит в основе ухудшения отношений Киева и Вашингтона.
12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения с США о редкоземельных металлах.