В Эстонии после переформатирования правительства сменили пятерых министров

Президент Эстонии Алар Карис назначил в понедельник на должность пять новых членов правительства по представлению премьер-министра Кристена Михала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Пять новых министров, которые не входили в состав предыдущего правительства, были назначены в связи с изменениями в правящей коалиции, из которой Партия реформ и "Эстония 200" исключили социал-демократов.

От Партии реформ новичками в правительстве стали министр инфраструктуры Кулдар Лейс, министр социальных дел Кармен Йоллер и министр энергетики и экологии Андрес Сутт. От партии "Эстония 200" – министр внутренних дел Игорь Таро и министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Террас.

Перед назначением новых министров президент Карис пообщался с каждым из них, чтобы узнать об их планах.

Напомним, 10 марта эстонские социал-демократы заявили, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с ними.

Три партии были коалиционными партнерами уже почти два года – после того, как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьером первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристена Михала.

24 марта Партия реформ и "Эстония 200" подписали коалиционное соглашение.