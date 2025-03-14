Министр обороны Словакии "забыл" задекларировать виллу в Хорватии

В словацкой оппозиции обвинили министра обороны Роберта Калиняка в нарушении закона из-за отсутствия в декларации об имуществе виллы в Хорватии, которая принадлежит его жене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Накануне несколько оппозиционных депутатов парламента Словакии объявили, что подадут жалобу в парламентскую комиссию по вопросам несовместимости должностей по имущественным владений Калиняка и начнут сбор подписей за его отставку.

Председатель комиссии Вероника Ремишова обратила внимание на то, что Калиняк не задекларировал свой дом в Хорватии в имущественной декларации за 2023 год и якобы скрывал его более шести лет.

"Калиняк сам объявил СМИ о владении роскошной недвижимостью, он просто забыл упомянуть, что скрыл ее в своей имущественной декларации", – подчеркнула Ремишова, добавив, что это является нарушением конституционного закона.

Сам глава Минобороны Словакии в пятницу объяснил, что вилла в Хорватии принадлежит его жене, и он не внес ее в декларацию после возвращения в политику "для защиты частной жизни".

Попутно он обвинил оппозицию во вмешательстве в частную жизнь, утверждая, что сокрытием имущества "защищал высший интерес в соответствии с Конституцией", а его семья долгое время занимается бизнесом и может позволить себе такую недвижимость.

Напомним, на днях словацкий премьер-министр Роберт Фицо был вынужден опровергать сообщения хорватских СМИ о том, что он якобы строит виллу в курортной Далмации.