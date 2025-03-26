Финляндия запускает программу улучшения физической формы призывников

В Финляндии начинается двухлетняя программа по улучшению физической подготовки призывников на фоне данных об ухудшении физического состояния молодежи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило финское Министерство обороны.

Внедрение физической активности и фитнеса как части содержания призыва на срочную службу запустят в Финляндии в тестовом режиме в 2025-2026 годах.

На основе этого опыта Минобороны подготовит шаги для внедрения мероприятий по улучшению физической формы людей призывного возраста на постоянной основе.

"Ухудшение физической способности молодых людей обязательного школьного возраста является серьезной проблемой как для самих молодых людей, так и для общества в целом", – прокомментировал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Программа предусматривает увеличение количества физических упражнений во время военной службы по призыву, а также повышение уровня мотивации молодежи, например путем присоединения к спортивным клубам.

Бюджет программы составляет 2 миллиона евро и является частью инициативы финского правительства Finland on the Move, направленного на поощрение граждан к большей физической активности.

В Финляндии мужчины, которым исполнилось 18 лет, должны проходить обязательную военную службу сроком от почти шести месяцев до года, а финские женщины могут делать это добровольно.

В то же время после полномасштабного вторжения России в Украину в Финляндии задумались над большим привлечением женщин к обороне, а также удержанием резервистов на военной службе.