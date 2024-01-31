В Финляндии специальная рабочая группа внесла предложения в реформу призыва в армию, чтобы повысить участие женщин в национальной системе обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

Министр отметил, что цель реформы системы призыва – увеличить вовлеченность женщин в оборону.

"Это очень важная тема, поскольку безопасность Финляндии зависит от того, какой вклад каждого из нас в национальную оборону... Я тщательно изучу предложение и внесу свои рекомендации. Ожидаю активное общественное обсуждение относительно призыва и большего привлечения женщин на военную службу", – отметил Антти Хяккянен.

Он добавил, что весной планируют рассмотреть изменения также по резервистам и по гражданской службе.

"Это комплексный пакет, цель которого – повысить безопасность финнов, даже в условиях соседства с опасной страной... В хорошем обществе права сопровождаются обязанностями. Поэтому каждый из нас должен задать себе вопрос, каким может быть его вклад", – отметил Хяккянен.

В предложении говорится о введении в учебных заведениях Дня защиты отечества для 17-летних. Он будет полностью посвящен обучению молодежи тому, какова ситуация с безопасностью Финляндии, как построена национальная система обороны, призыв, и что добровольно идти на срочную службу могут в том числе девушки.

Идея заключается в том, чтобы молодые люди заблаговременно узнавали о своих правах, обязанностях и возможностях в этом вопросе.

Призыв будет происходить после проведения этих ознакомительных дней, с нововведением, что парни и заинтересованные девушки будут проходить все сопутствующие события вместе, а заблаговременная оценка состояния здоровья будет проводиться для обоих полов.

В последнее время вопрос о реформе системы призыва активизировался также в Литве.

В Швеции с этого года впервые с 1990-х годов возобновили гражданскую службу по призыву.