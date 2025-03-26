Фінляндія запускає програму покращення фізичної форми призовників

У Фінляндії розпочинається дворічна програма з покращення фізичної підготовки призовників на тлі даних про погіршення фізичного стану молоді.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило фінське Міністерство оборони.

Впровадження фізичної активності та фітнесу як частини змісту призову на строкову службу запустять у Фінляндії в тестовому режимі у 2025-2026 роках.

На основі цього досвіду Міноборони підготує кроки для впровадження заходів з покращення фізичної форми людей призовного віку на постійній основі.

"Погіршення фізичної спроможності молодих людей обов'язкового шкільного віку є серйозною проблемою як для самих молодих людей, так і для суспільства в цілому", – прокоментував міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Програма передбачає збільшення кількості фізичних вправ під час військової служби за призовом, а також підвищення рівня мотивації молоді, наприклад шляхом приєднання до спортивних клубів.

Бюджет програми становить 2 мільйони євро і є частиною ініціативи фінського уряду Finland on the Move, спрямованого на заохочення громадян до більшої фізичної активності.

У Фінляндії чоловіки, яким виповнилось 18 років, повинні проходити обов'язкову військову службу терміном від майже шести місяців до року, а фінські жінки можуть робити це добровільно.

Водночас після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Фінляндії замислились над більшим залученням жінок до оборони, а також утриманням резервістів на військовій службі.