В Минфине США говорят, что соглашение о недрах могут подписать на следующей неделе

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в среду, 26 марта, что Украина может подписать соглашение по недрам на следующей неделе, а американский президент Дональд Трамп без колебаний усилит санкции против России, если возникнет такая необходимость.

Об этом он сказал в интервью американским СМИ, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

У Бессента спросили о ходе переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых.

"Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе", – ответил он.

Относительно санкций против России, американский министр заявил, что "это будет определяться следующими шагами российского руководства, будут ли санкции усилены или ослаблены".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – уверен Бессент.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после этого говорила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.

24 марта Трамп анонсировал подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной "скоро", а украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.