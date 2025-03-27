У Мінфіні США кажуть, що угоду про надра можуть підписати наступного тижня

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у середу, 26 березня, що Україна може підписати угоду щодо надр наступного тижня, а американський президент Дональд Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо виникне така необхідність.

Про це він сказав у інтерв’ю американським ЗМІ, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У Бессента запитали щодо перебігу переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

"Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повноцінних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня", – відповів він.

Щодо санкцій проти Росії, американський міністр заявив, що "це буде визначатися наступними кроками російського керівництва, чи будуть санкції посилені або послаблені".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – впевнений Бессент.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.

24 березня Трамп анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро", а український президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.