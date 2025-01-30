В Финляндии предлагают усилить ответственность за групповые преступления и издевательства

Правительство Финляндии предлагает ввести более строгую ответственность за уголовные правонарушения, если они совершены совместно с другими лицами, и за насильственные действия с целью унижения.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Правительственные предложения направлены на борьбу с уличной молодежной преступностью. Согласно им, совершение уголовного преступления в составе группы будет отягчающим обстоятельством, так же как насильственные действия с целью унижения.

Кроме того, предлагают наказывать как за отдельное преступление использование несовершеннолетних в возрасте до 15 лет для совершения преступления.

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В правительстве надеются, что такие нововведения станут фактором сдерживания.

"Меня особенно беспокоит рост количества случаев насилия с целью унижения против детей и молодежи. Это особенно шокирующие поступки, и на них нужно реагировать ужесточением наказаний", – отметила министр юстиции Леена Мэри.

В соседней Швеции консультативная комиссия предлагает правительству временно усилить ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста из-за растущей проблемы подростковой преступности.

В течение прошлого года шведская и датская полиция углубили сотрудничество из-за участившихся случаев вербовки шведских подростков для криминальных заданий в Копенгагене, столице Дании.

В Дании в ноябре объявили приговор 16-летнему подростку из Швеции, которого поймали на подготовке заказного убийства в Копенгагене. Люди, которые устроили взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались подростками из Швеции.