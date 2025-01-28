В Швеции предлагают усилить ответственность за тяжкие преступления в 14-летнем возрасте

В Швеции консультативная комиссия предлагает правительству временно усилить ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Во вторник опубликовали доклад специальной комиссии, созданной в 2023 году для анализа темы уголовной ответственности несовершеннолетних при текущих обстоятельствах.

Эксперты в своем заключении не рекомендуют в целом снижать возраст уголовной ответственности, который со второй половины XIX века составляет 15 лет, но советуют сделать возможным наказание с 14-летнего возраста в случае совершения особо серьезных преступлений или покушения на преступления, за которые предусматривается от 4 лет лишения свободы.

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Комиссия рекомендует установить возможные сроки наказания такими же, как для совершеннолетних – кроме пожизненного лишения свободы.

Комиссия аргументирует свои выводы тем, что в стране участились случаи тяжких преступлений, совершенных молодежью, и на это нужно реагировать, в том числе и ради справедливости для пострадавших от таких преступлений.

Изменения предлагают внедрить временно – на 5-летний период.

"Речь идет о социальной проблеме, с которой мы столкнулись сейчас и должны на нее реагировать. Но неизвестно, будет ли ситуация такой же через 5-10 лет", – пояснила руководитель исследования Гуннель Линдберг.

В течение прошлого года шведская и датская полиция углубили сотрудничество из-за нарастающей проблемы вербовки шведских подростков для криминальных заданий в Копенгагене, столице Дании.

В Дании в ноябре объявили приговор 16-летнему подростку из Швеции, которого поймали на подготовке заказного убийства в Копенгагене.

Лица, которые устроили взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались подростками из Швеции.