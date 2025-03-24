В Австрии в результате схода лавины погибли два человека

Двое лыжников получили смертельные травмы в результате схода лавины в австрийском муниципалитете Зельден в Тироле в понедельник утром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

По словам полиции, точные обстоятельства несчастного случая до сих пор не выяснены. Однако, вероятно, два человека упали в ущелье; согласно сообщению центра управления Тироля, в районе ущелья ведутся поиски.

Кроме погибших, еще один человек был похоронен под лавиной. Он был спасен и доставлен в больницу.

Погибшие входили в состав австрийской группы из шести человек, один из которых был горным проводником. По словам начальника районной полиции Губерта Юэна, все участники группы проживали в Тироле. Роль горного гида, который пережил аварию невредимым, в организации тура все еще выясняется.

Группа попала под "относительно большую лавину" в Гургль, к востоку от ледника Кляйнляйтенфернер в районе долины Шальфкогель (3537 метров), незадолго до 10:30 утра.

Лавина вызвала масштабную поисковую операцию. Было задействовано два вертолета экстренной медицинской помощи и полицейский вертолет. На месте также работали две горные спасательные команды. По словам Юэна, лавинная опасность в Тироле постоянно находилась на уровне 2 – это означает умеренную опасность.

Напомним, в январе в Альпах на территории разных стран произошла серия смертельных случаев из-за схода лавин. На территории французских Альп погибли трое лыжников из Норвегии, в Швейцарии – туристы из Нидерландов.