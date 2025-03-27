Зеленский об Уиткоффе: для нас эти люди с другой планеты

Президент Владимир Зеленский, говоря о спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе, отметил, что он смотрит на вещи совсем по-другому, чем украинцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал на брифинге в Париже в четверг после саммита "коалиции решительных".

Президент отметил, что Уиткофф говорит вещи, которые для украинцев выглядят очень абстрактными.

"Это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты. Мы находимся в войне. Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек. Он всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и так далее... Думаю, когда он занимался недвижимостью, обычно вопросы у людей (были): "Какой вид из окна? Куда смотрят окна? Сколько комнат". А в Украине... у нас вопрос по недвижимости один: "Есть ли бомбоубежище в этом доме?", – сказал президент.

При этом он отметил, что не пытается кого-то упрекать, а лишь констатирует различие реалий.

"Это не упреки кому-то, мы живем в других реалиях, просто другой мир. Мы хотим жить в нормальном мире, в мирных реалиях, мы все для этого делаем. Но у нас взгляд даже на одни и те же вещи – другой", – сказал Зеленский.

Напомним, недавно Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

Впоследствии Зеленский на фоне заявлений Уиткоффа выразил надежду, что доверие Вашингтона к утверждениям Москвы со временем исчезнет.