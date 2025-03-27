Зеленський про Віткоффа: для нас ці люди з іншої планети

Президент Володимир Зеленський, говорячи про спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, відзначив, що він дивиться на речі зовсім по-іншому, ніж українці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав на брифінгу в Парижі в четвер після саміту "коаліції рішучих".

Президент зауважив, що Віткофф говорить речі, які для українців виглядають дуже абстрактними.

"Це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Ми знаходимось у війні. Мені хтось казав, що він дуже предметна людина. Він завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо... Думаю, коли він займався нерухомістю, зазвичай питання у людей (були): "Який вид з вікна? Куди дивляться вікна? Скільки кімнат". А в Україні… у нас питання щодо нерухомості одне: "Чи є бомбосховище в цьому домі?", – сказав президент.

При цьому він зауважив, що не намагається комусь докоряти, а лише констатує відмінність реалій.

"Це не закиди комусь, ми живемо в інших реаліях, просто інший світ. Ми хочемо жити в нормальному світі, в мирних реаліях, ми все для цього робимо. Але у нас погляд навіть на одні і ті самі речі – інший", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

У цьому ж інтерв’ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

Згодом Зеленський на тлі заяв Віткоффа висловив сподівання, що довіра Вашингтона до тверджень Москви з часом зникне.