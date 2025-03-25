Зеленський побачив "плюси" після заяв Віткоффа про окуповані Росією території
Президент Володимир Зеленський на тлі суперечливих заяв посланника президента США Стіва Віткоффа щодо України висловив сподівання, що довіра Вашингтона до тверджень Москви з часом зникне.
Про це він сказав у спілкуванні з журналістами 25 березня, передає "Європейська правда".
За словами Зеленського, у заявах Віткоффа щодо України "є великі мінуси, але є й плюси".
"На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди… дуже сильно збігаються з меседжами офіційного Кремля", – констатував глава держави, навівши як приклад проведення "референдумів" на окупованих РФ територіях України.
Він висловив жаль через те, що "у США є деякі голоси на високому рівні, які розповсюджують… русскі наративи".
"Я вважаю, що пан Віткофф дуже багато часу провів у діалозі з Путіним", – додав Зеленський.
Але, на його думку, плюс ситуації полягає в тому, що "коли немає довіри взагалі до людини, то ти навіть не віриш жодному слову".
"І це те, що буде відбуватись у відносинах – я дуже вірю в це – у відносинах між Сполученими Штатами і русскімі", – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що Москва, приміром, уже давала США обіцянки щодо припинення вогню, але воно "не вийшло, тому що русскіє не хочуть".
"І невіри русскім через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь і справді цю надію реалістично зараз бачу. Що всі наративи русскіх – до них не буде довіри", – підсумував він.
Нагадаємо, нещодавно Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.
У цьому ж інтерв’ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.
У Європейській комісії після інтервʼю посланника Трампа наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслили, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.
А у Верховній Раді зажадали усунення Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну.