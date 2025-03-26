Против пяти топ-чиновников Трампа подали иск из-за скандала с чатом в Signal

Против пяти топ-чиновников Трампа, присутствующих в скандальном чате в Signal, подали федеральный иск.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC News.

Неправительственная организация American Oversight 25 марта объявила о подаче федерального иска в Вашингтоне против пяти топ-чиновников администрации Трампа, которые присутствовали в чате в Signal и обсуждали там детали операции США против боевиков-хуситов в Йемене.

Организация в иске заявила, что использование мессенджера для таких разговоров выглядит как нарушение федерального законодательства по сохранению документации относительно принятия решений.

Федерального судью просят безотлагательно "обязать ответчиков выполнить предусмотренные законом обязательства по сохранению и восстановлению федеральных архивов, возникших путем неразрешенного использования Signal для принятия важных решений в сфере нацбезопасности".

Ответчиками назвали главу Пентагона Пита Хегсета, директора национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэткилффа, главу Минфина Скотта Бессента, госсекретаря Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации.

Также 25 марта руководителям разведывательных ведомств Габбард и Рэтклиффу пришлось оправдываться за инцидент перед комитетом Сената по разведке, где они заявили, что в чате не передавали никаких секретных деталей.

Советник по нацбезопасности в администрации президента США Дональда Трампа Майк Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление в чате топ-чиновников в Signal редактора The Atlantic, но при этом пытается обвинять журналиста.

Трамп вступился за Уолтца после инцидента с чатом в Signal, заявив, что он "усвоил урок" и ничего слишком серьезного не произошло.