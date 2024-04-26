Чарльз ІІІ впервые после обнаружения рака возобновляет участие в публичных мероприятиях
Король Великобритании Чарльз III со следующей недели вернется к исполнению королевских обязанностей впервые с тех пор, как у него диагностировали рак.
Об этом Букингемский дворец сообщил вечером 26 апреля, передает "Европейская правда".
30 апреля Чарльз III и королева-консорт Камилла совершат совместный визит в онкологический центр, где встретятся с медицинскими специалистами и пациентами.
"Этот визит станет первым в череде внешних мероприятий, которые Его Величество осуществит в течение следующих недель", – анонсировали в британском королевском дворе.
Также король Британии готовится принять в июне императора и императрицу Японии, добавили в Букингемском дворце.
В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.
Британский премьер Риши Сунак впоследствии заявил, что рак у короля Британии Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.
Напомним, в марте принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.