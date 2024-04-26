Чарльз ІІІ впервые после обнаружения рака возобновляет участие в публичных мероприятиях

Король Великобритании Чарльз III со следующей недели вернется к исполнению королевских обязанностей впервые с тех пор, как у него диагностировали рак.

Об этом Букингемский дворец сообщил вечером 26 апреля, передает "Европейская правда".

30 апреля Чарльз III и королева-консорт Камилла совершат совместный визит в онкологический центр, где встретятся с медицинскими специалистами и пациентами.

"Этот визит станет первым в череде внешних мероприятий, которые Его Величество осуществит в течение следующих недель", – анонсировали в британском королевском дворе.

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Также король Британии готовится принять в июне императора и императрицу Японии, добавили в Букингемском дворце.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.

Британский премьер Риши Сунак впоследствии заявил, что рак у короля Британии Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

Напомним, в марте принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.