США краткосрочно профинансируют передачу данных о похищенных украинских детях

Государственный департамент США объявил о предоставлении краткосрочного финансирования инициативы по документированию похищенных украинских детей перед тем, как инициатива полностью прекратит свою деятельность.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова представителя американского Госдепа, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, финансируемая правительством США инициатива под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета помогла отследить тысячи украинских детей, похищенных Россией.

"Финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители программы "Обсерватория конфликтов" обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти", – сказал он.

Представитель Госдепа США добавил, что это "часть стандартной процедуры закрытия программ, прекращающих свою деятельность".

Решение о прекращении программы под названием "Обсерватория конфликта в Украине" было принято после того, как Трамп распорядился провести широкую проверку, чтобы предотвратить то, что, по его словам, является бесполезным расходованием средств американских налогоплательщиков на цели, которые не соответствуют американским интересам.

Ранее группа законодателей-демократов заявила об основаниях полагать, что после прекращения финансирования со стороны США были утрачены доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.

Однако 19 марта пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена несмотря на прекращение финансирования.