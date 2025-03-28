США короткостроково профінансують передачу даних про викрадених українських дітей

Державний департамент США оголосив про надання короткострокового фінансування ініціативи з документування викрадених українських дітей перед тим, як ініціатива повністю припинить свою діяльність.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на слова речника американського Держдепу, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, фінансована урядом США ініціатива під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.

"Фінансування надається на короткий період, поки виконавці програми "Обсерваторія конфліктів" забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам влади", – сказав він.

Речник Держдепу США додав, що це "частина стандартної процедури закриття програм, що припиняють свою діяльність".

Рішення про припинення програми під назвою "Обсерваторія конфлікту в Україні" було прийнято після того, як Трамп розпорядився провести широку перевірку, щоб запобігти тому, що, за його словами, є марним витрачанням коштів американських платників податків на цілі, які не відповідають американським інтересам.

Раніше група законодавців-демократів заявила про підстави вважати, що після припинення фінансування з боку США були втрачені докази викрадення Росією близько 30 тисяч дітей з України.

Однак 19 березня речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування.