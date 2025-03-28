СМИ предположили, как распределятся должности в новом правительстве Германии

Должность министра иностранных дел в новом правительстве Германии может отойти правоконсерваторам ХДС/ХСС, тогда как важный для Украины портфель министра обороны, вероятно, получит представитель Социально-демократической партии.

Об этом говорится в анализе журналистов ARD, пишет "Европейская правда".

Предполагают, что в новом немецком правительстве Христианско-демократический союз получит семь портфелей, включая должность канцлера, их баварский партнер ХСС – три, а Социально-демократическая партия – шесть министерских должностей.

Ключевые министерства – финансов, иностранных дел, обороны, внутренних дел, экономики и труда – вероятно, распределятся поровну, поскольку ХДС уже получает важнейшую должность канцлера. В рамках этого перечня есть министерства, которые традиционно считаются "конкурирующими", поэтому их редко поручают представителям одной политсилы.

Как считают, СДПГ очень заинтересована в портфеле министра финансов, поскольку этот чиновник будет иметь влияние на все государственные решения. Также поступали сигналы, что социал-демократы хотят портфели министра обороны, труда и социальных вопросов.

Если СДПГ получит Министерство обороны, считают очень вероятным, что эта должность останется за действующим министром Борисом Писториусом.

Должности министра иностранных дел, экономики и внутренних дел ожидаемо достанутся ХДС-ХСС. Минюст считают "конкурентом" МВД, поэтому в таком случае эту должность ожидаемо получат эсдеки.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

25 марта состоялось учредительное заседание нового Бундестага, а правительство Олафа Шольца формально ушло в отставку, однако продолжит работать до утверждения нового правительства.

Такое временное правительство теоретически все еще имеет все полномочия, но, как правило, больше не будет принимать никаких важных решений и будет участвовать только в тех встречах, которые посчитает абсолютно необходимыми.

Если ХДС-ХСС и СДПГ опередят временные рамки своего плана переговоров, они могут завершиться до Пасхи. Но недавно партии снизили ожидания относительно быстрого соглашения, ссылаясь на свое желание найти как можно больше общих позиций. Среди вопросов, которые до сих пор остаются спорными, – миграционная, экономическая и налоговая политика.

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