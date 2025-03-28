Арестованный оппозиционный мэр Стамбула заявил, что задержали и его адвоката

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится под арестом, заявил о задержании своего адвоката.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом появилось в его X.

Днем 28 марта Имамоглу заявил, что под стражей оказался и его адвокат.

"Моего адвоката Мехмета Пехливана задержали по надуманному предлогу. Как будто недостаточно того, что они совершили переворот против демократии, они не могут смириться с тем, что пострадавшие от этого переворота защищаются... Освободите моего адвоката немедленно", – написал Экрем Имамоглу.

Напомним, 23 марта суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении Экрема Имамоглу в связи с обвинениями в коррупции. В то же время суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинению в поддержке Рабочей партии Курдистана.

На праймериз Республиканской народной партии Имамоглу утвердили кандидатом в президенты, несмотря на его арест.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в Турции, которые продолжаются уже неделю.

На акциях задержали около 1900 человек, в том числе журналистов. Четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

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